Entrevista al embajador israelí en Bélgica: “Hay antisemitismo promovido por la derecha, islamistas y el odio racista”

Itongadol/Agencia AJN.- Como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa se vive un antisemitismo explícito. Ante esta situación, la Agencia AJN entrevistó al embajador de Israel en Bélgica, uno de los países más sensibles frente a estos hechos que dejan estupefactos al mundo.

Agencia AJN.- Emmanuel Nahshon, embajador de Israel en Bélgica y Luxemburgo, mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre el creciente antisemitismo belga tras la presentación de figuras antisemitas en sus carnavales. “Los islamistas extremistas han introducido aquí en Bélgica y en Europa el conflicto israelo-palestino y el odio de los musulmanes hacia los judíos que son ligados al Estado de Israel”, afirmó.

A pocos kilómetros de Bruselas, el Carnaval de Aalst muestra a los participantes con símbolos anti-judíos, entre ellos burlas a la vestimenta ortodoxa, máscaras con narices ganchudas y judíos disfrazados de insectos. A pesar del repudio de la UNESCO y de los repetidos pedidos de Israel, el evento belga volvió a mostrar su peor cara este año.

“Trabajamos en conjunto con la comunidad judía de Bélgica y con organizaciones para luchar contra el fenómeno”, aseguró el embajador.

-Pocas veces en la historia contemporánea se ha visto un antisemitismo explícito como recientemente en Bélgica, donde usted es actualmente embajador. ¿Cómo lo analiza y qué explicación tiene?

-Hay una ola de antisemitismo aquí en Bélgica en los últimos años, eso tiene su expresión en el ámbito político de la extrema derecha. Además tuvimos aquí unos atentados islamistas, asique es un ambiente muy complicado y no muy simpático. En Flandria, el lado flamenco de Bélgica, hay partidos de extrema derecha que tienen un gran éxito y ese es un factor adicional en el antisemitismo del país.

-¿Hay un huevo de la serpiente? Es decir, hubo un momento en que esto comenzó a gestarse y nadie percibió lo que ocurría…

-Me parece que durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un tiempo más tranquilo debido al hecho de que todo el mundo había entendido que el antisemitismo es muy peligroso y que el genocidio del pueblo judío es consecuencia del antisemitismo. Pero la gente tiene una memoria un poco corta, y después de 70 años vemos de nuevo fenómenos de odio y de antisemitismo. Es la consecuencia de una alianza entre la extrema izquierda, que es antisionista y anti-Israel, y la extrema derecha, que tiene sus raíces en movimientos fascistas y neonazis. Además, los islamistas extremistas que han introducido aquí en Bélgica y en Europa el conflicto israelo-palestino y el odio de los musulmanes hacia los judíos que son ligados al Estado de Israel.

-¿Qué accionar llevó adelante la embajada para luchar contra este fenómeno?

-Ahora trabajamos en conjunto con la comunidad judía de Bélgica y con organizaciones judías que tienen su sede aquí en Bruselas para luchar contra el fenómeno, ya sea el Carnaval de Aalst u otros. No son solamente judíos, hay aquí mucha gente con buena voluntad en los partidos políticos, en la prensa, que luchan junto con nosotros. Pero es evidente que el Carnaval de Aalst representa algo mucho más profundo. No es solamente odio hacia los judíos, sino también es la indiferencia hacia el odio racista. El hecho es que en el carnaval de Aalst tuvimos estos fenómenos antisemitas, antijudíos, y nadie protestó. No hubo ninguna protesta contra estas muestras antisemitas. Es un ambiente complicado. Además, acá hay una crisis política y pienso que siempre las crisis políticas sirven como instrumento para los extremistas, sean de derecha o de izquierda, y ese es un factor adicional en este elemento de antisemitismo.

-¿Cómo se están desarrollando las relaciones entre ambos países con este tema de fondo?

-Tenemos diálogo entre los gobiernos de Israel y Bélgica sobre ese tema, y espero que todas las palabras que hemos oído en el contexto de los 75 años de la liberación de Auschwitz tengan también su aspecto práctico, y no se queden solamente en palabras. Espero que veamos una acción positiva en la lucha contra el antisemitismo. Un tema importante es la adopción de la definición de antisemitismo, de La International Holocaust Remembrance Alliance (‘Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto’; IHRA, por sus siglas en inglés). Ellos tienen una definición del antisemitismo muy buena y sería bueno que sea adoptada por los parlamentos de los diferentes países de la Unión Europea. En todo caso, en Europa de manera general se puede observar el rol más y más importante que juega la extrema derecha populista. Se ve en Europa del Este y también aquí en el Oeste. Es un fenómeno muy problemático, que afecta de manera negativa a la comunidad judía.