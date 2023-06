Embajadora de Estados Unidos para combatir el antisemitismo: »La existencia del antisemitismo es una amenaza para la seguridad nacional»

Itongadol.- La embajadora de Estados Unidos para Combatir el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, afirmó que «la Casa Blanca diría que se trata de una cuestión interna importante, pero la existencia del antisemitismo es también una amenaza para la seguridad nacional».

Las declaraciones de Lipstadt se dan luego de que la Casa Blanca ordenara al Pentágono que investigue el antisemitismo, como parte de la nueva estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo, que incluye 100 medidas que la administración Biden y sus socios tienen previsto adoptar para hacer frente al reciente aumento de incidentes antisemitas.

El acoso, el vandalismo y las agresiones antisemitas en los EE.UU. alcanzaron un máximo histórico en 2022, según un informe publicado en marzo por la Liga Antidifamación (ADL). En 2022 se denunciaron casi 3.700 incidentes antisemitas, la cifra más alta desde que la ADL comenzó a registrarlos en 1979.

Lipstadt aseguró que la estrategia es un hecho, »no se trata sólo de palabras, hay fechas en el plan para abordar estas cuestiones. La Casa Blanca está haciendo que las agencias rindan cuentas».

La embajadora señaló que »los estudiantes y educadores judíos son objeto de burla y exclusión en los campus universitarios, en ocasiones debido a sus opiniones reales o percibidas sobre el Estado de Israel».

»Cuando se ataca a los judíos por sus creencias o su identidad, cuando se señala a Israel por odio antijudío, eso es antisemitismo. Y eso es inaceptable», añadió Lipdstadt.

La estrategia nacional se anunció tras un alarmante aumento del sentimiento antisemita y de los delitos motivados por el odio en todo el país. Jonathan Greenblatt, director general de la ADL, expresó que los sentimientos antisemitas aumentaron en un 500% entre la población de los EE.UU. en la última década, lo que indica que el aumento del antisemitismo en 2022 no fue atípico, sino una tendencia preocupante.

Jewish students and educators are targeted for derision and exclusion on college campuses, often because of their real or perceived views about the State of Israel. When Jews are targeted because of their beliefs or their identity, when Israel is singled out because of… pic.twitter.com/BHHpKNuJCr

— Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) June 2, 2023