El presidente Biden arremetió contra los comentarios de Kanye West sobre la negación del Holocausto y a favor de Hitler

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra los comentarios antisemitas realizados por Kanye West a principios de esta semana, reafirmando en un tuit el viernes que el Holocausto, de hecho, ocurrió y que Adolf Hitler fue «una figura demoníaca».

«Sólo quiero dejar algunas cosas claras», escribió el presidente estadounidense, «el Holocausto ocurrió. Hitler fue una figura demoníaca. En lugar de darle una plataforma, nuestros líderes políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo allí donde se esconde», expresó Biden.

I just want to make a few things clear: The Holocaust happened. Hitler was a demonic figure. And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides. Silence is complicity. — President Biden (@POTUS) December 2, 2022

«El silencio es complicidad», añadió el presidente estadounidense.

A primera hora de la mañana del viernes, la cuenta de Twitter de Kanye West fue suspendida tras un tuit de Elon Musk en el que explicaba que el rapero había vuelto a violar la norma contra la incitación a la violencia.

Kanye West promotes his 2024 Presidential campaign with symbol that seems to be a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/slH3HxyOYd — Pop Base (@PopBase) December 2, 2022

West tuiteó una foto a última hora de la noche del jueves promocionando su campaña presidencial de 2024 con una imagen de una estrella de David encerrando una esvástica. La publicación fue eliminada de Twitter a las pocas horas. West también tuiteó una foto poco favorecedora de Elon Musk, lo que llevó a Musk a aclarar que «[la cuenta de West] está suspendida por incitación a la violencia, no por una foto poco favorecedora».

La foto incriminatoria iba acompañada de la leyenda «YE24 LOVE EVERYONE #LOVESPEECH», a lo que Elon Musk respondió: «Esto no lo es».

Esto se produjo pocas horas después de que West apareciera en una entrevista en el sitio web Infowars de Alex Jones negando el Holocausto y afirmando: «Me gusta Hitler. El Holocausto no es lo que ocurrió. Veamos los hechos de eso y Hitler tiene muchas cualidades redentoras».

West había estado en gran medida fuera de Twitter durante los dos años que precedieron a su regreso el 9 de octubre, cuando dijo «Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a la muerte con 3 [sic] en el pueblo judío», probablemente refiriéndose incorrectamente a una etapa en la condición de preparación de defensa de los militares de Estados Unidos, o DEFCON.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Desde su tuit de principios de octubre sobre la «estafa de la muerte», la cuenta de West fue suspendida o restringida y luego restablecida en múltiples ocasiones. West siguió haciendo declaraciones abiertamente antisemitas motivadas por teorías conspirativas como la idea de que los judíos controlan los medios de comunicación o la teoría de que el Holocausto nunca ocurrió.