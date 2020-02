El Congreso Judío cuestionó a ex jefe de la policía de Nueva York por difundir informe sobre antisemitismo en Francia

Itongadol.- El Congreso Judío Mundial (WJC, por sus siglas en inglés) cuestionó al ex comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Raymond Kelly, porque entre sus conclusiones, cita a Francia como el lugar más peligroso para ser judío en Europa a partir de un informe privado de la organización.

“Ni el Congreso Judío Mundial, ni yo personalmente, aprobamos la publicación del reciente informe sobre antisemitismo en Europa que encargué, pero que aún no he revisado y que fue difundido por el ex comisionado de policía de Nueva York Raymond Kelly», expresó el presidente del WJC Ronald Lauder.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el dirigente apuntó: «Los resultados de este informe, que no puedo confirmar de ninguna manera, fueron preparados de manera estrictamente confidencial, para ser compartidos en primer lugar con nuestras comunidades afiliadas».

«El informe fue solo para fines internos, a fin de otorgar al liderazgo de nuestras comunidades total discreción sobre cómo y si proceder con sus conclusiones ”, remarcó Lauder.

El titular del Congreso Judío argumentó que «en un momento de incuestionable antisemitismo creciente, debemos ser extremadamente vigilantes y cautelosos tanto en nuestras estrategias proactivas como reactivas, observando todos los hechos sobre el terreno y sus implicaciones».

«La liberación irresponsable de dicha información inevitablemente fomenta la ansiedad y el miedo entre los judíos. Es extremadamente decepcionante y, además, desconcertante, que este informe haya sido publicado sin mi autorización”, enfatizó Lauder.

Finalmente, el dirigente subrayó: “El Congreso Judío Mundial está comprometido a trabajar en nombre de, y en total coordinación con, cada una de nuestras más de 100 comunidades judías afiliadas en todo el mundo. Nuestro principal interés es su mejor interés, y no permitiremos que este proceso se explote más”.