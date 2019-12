El Centro Wiesenthal publicó el “Top Ten” de los peores casos de antisemitismo y antisionismo de 2019

Iton Gadol.- El Centro Simon Wiesenthal reveló su lista anual de los diez peores incidentes de brotes antisemitas y antiisraelíes, incluyendo ataques letales contra judíos en los Estados Unidos y Alemania.

El Centro anunció que el ahora derrotado líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, fue clasificado como el número uno del antisemitismo en el Reino Unido. El Centro informó que «la publicación de su elección para el primer puesto de la lista de Top Ten 2019 fue cinco días antes de las elecciones en el Reino Unido. El Partido Laborista de Corbyn fue derrotado por el Partido Conservador del Primer Ministro Boris Johnson en las elecciones del 12 de diciembre. Algunos analistas dicen que el antisemitismo impactó a los votantes. Corbyn ha dimitido como líder del Partido Laborista». La postura de Corbyn quedó de manifiesto previo a las elecciones, llamó a las organizaciones antisemitas yihadistas Hezbollah y Hamas sus «amigos».

El Centro incluyó en el listado a los ataques antisemitas letales en Nueva Jersey y en Halle, Alemania, como las siguientes peores manifestaciones de odio hacia los judíos. «En Nueva Jersey, un mercado kosher era el objetivo de los terroristas nacionales. David Anderson y Francine Graham eran seguidores del grupo de odio de los hebreos negros de Israel. Anderson había expresado sentimientos antisemitas y de ira hacia la fuerza policial. Los tiradores primero mataron a un oficial de policía, y luego desataron un aluvión de disparos que mató a tres personas inocentes dentro de la tienda kosher. Sólo una acción rápida de la policía evitó una masacre aún mayor, ya que una yeshivá (escuela) adyacente habría sido su próximo objetivo», expresó en un comunicado el Centro.

A su vez, el instituto explicó acerca del siguiente hecho de la lista que «unos 80 judíos que rezaban en una sinagoga alemana en Yom Kippur -el día más sagrado del judaísmo- se salvaron milagrosamente de un ataque en manos de un neonazi, que vio frustradas sus intenciones al no poder derribar una puerta de seguridad fuera de una sinagoga en Halle, Alemania. Después de no lograr ingresar en la sinagoga, Stephan Balliet, de 27 años, armado con una ametralladora y explosivos, mató a dos civiles cercanos e hirió a otros dos. Balliet admitió que estaba motivado por su odio a los judíos».

El Centro atacó a las autoridades alemanas por la laxitud de la seguridad. «A pesar de los actos antisemitas, las autoridades alemanas no pusieron seguridad fuera de la sinagoga durante los servicios de Yom Kippur», señala, con dureza, la publicación.

También figura en la lista anual el pistolero de San Diego que «abrió fuego contra judíos que rezaban dentro de una sinagoga de Jabad en el condado de San Diego, y que mató a Lori Gilbert-Kaye, de 60 años de edad, e hirió al rabino». El tirador anunció que estaba «defendiendo a la nación contra el pueblo judío, que está tratando de destruir a todos los blancos».

El tercer lugar lo ocuparon las amenazas de muerte antisemitas contra la sobreviviente de Auschwitz, Liliana Segre, de 89 años de edad, que es senadora vitalicia en el Parlamento italiano. El Centro informó que, después de lanzar una comisión nacional para poner fin a la intolerancia, recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales. Dos policías fueron asignados para protegerla las 24 horas del día.

Como número cuatro, figuran en la lista los fiscales franceses que «retiraron los cargos de asesinato contra Kobili Traore, quien golpeó despiadadamente a Sarah Halimi, una maestra judía de kindergarten, y luego la arrojó por el balcón. Las autoridades determinaron escandalosamente que el asesino había sufrido un ‘episodio psicótico masivo’ después de fumar marihuana. Cuando Traore irrumpió en el apartamento de Halimi, recitó versos coránicos mientras atacaba a la mujer judía». El Centro escribió que Traore afirmó: «Me sentí perseguido. Cuando vi la Torá y un candelabro en su casa, me sentí oprimido».

La congresista musulmana estadounidense Rashida Tlaib, la primera congresista estadounidense de ascendencia palestina, e IIhan Omar, una congresista musulmana, obtuvieron el puesto número cinco por su «calumnia a Israel y a los judíos». El Centro escribió que Tlaib «lanzó su carrera en la Cámara de Representantes de Estados Unidos calumniando a sus colegas que apoyaron una resolución que buscaba debilitar el movimiento antiisraelí, de boicot, de desinversión y de sanciones (BDS) cuando tuiteó: «Olvidaron a qué país representan». Esa resolución también pedía sanciones a los financiadores del régimen criminal de Assad en Siria».

Los puestos restantes del listado los ocupan la política de la ciudad de Nueva York por su falta de respuesta a la violencia contra los judíos, el embajador de Alemania ante las Naciones Unidas Christoph Heusgen, las “universidades de elite norteamericanas” por desoir denuncias de discriminación dentro de sus campus, los países escandinavos Dinamarca y Suecia por permitir manifestaciones neonazis y, por último, el pastor estadounidense Rick Wiles, impulsor de “teorías de conspiración racistas y antisemitas”.