EE.UU.: Pilotos de United Airlines se niegan a volar a Israel y citan ficticio toque de queda

AJN/Itongadol.- Un vuelo de United Airlines de Newark a Tel Aviv que debía despegar el sábado por la noche se retrasó 24 horas debido a un supuesto «toque de queda en Tel Aviv» y los pilotos se negaron a volar a Israel.

El vuelo, designado como vuelo 84 de United Airlines (UA 84), estaba programado para llegar en medio de la operación Amanecer de las FDI, durante la cual Israel estuvo intercambiando cohetes con la Yihad Islámica Palestina en Gaza.

La tripulación de vuelo anunció que «el piloto se niega a volar en esta etapa», después de que los pasajeros hicieran preguntas sobre el supuesto toque de queda, como lo confirman imágenes compartidas en redes sociales por Gil Eyal, uno de los pasajeros retrasados.

United Airlines había informado a los pasajeros que el motivo del retraso era un toque de queda en Tel Aviv que restringía el aterrizaje de los aviones.

Cuando se le preguntó sobre esta afirmación, un portavoz del aeropuerto Ben Gurion dijo: «No hay toque de queda. En absoluto».

El retraso en sí fue confirmado por el rastreador de vuelos Flightview y el vuelo se reprogramó para el domingo por la mañana.

Los pasajeros afirmaron que la aerolínea les negó cualquier alojamiento o compensación, con la excepción de un vale de comida de 40 dólares.

Otra pasajera, Shirlee Klein, expresó a The Jerusalem Post su frustración con la aerolínea debido a la experiencia y que el anuncio se hizo justo cuando el embarque estaba a punto de comenzar.

Sin embargo, cuando Klein preguntó si el vuelo se retrasó debido a los cohetes, se le informó que no era así. Más bien, los pilotos simplemente se negaron a volar a Israel. No solo eso, sino que tampoco se le proporcionaría ningún alojamiento.

«Le pregunté a una agente de United qué pasó: ‘¿Están preocupados los pilotos por los cohetes? ¿Adónde debo ir?’. Ella dijo: ‘No, señorita, no quieren ir a Israel, punto. No les darán hoteles’.»

A Klein, como a muchos otros, también se le negó el acceso a su equipaje, que fue colocado en un carrusel de equipaje perdido. Incluso sabía exactamente dónde.

Pero debido a que su vuelo fue cancelado, no se le permitió acceder a la puerta donde estaba ubicado. Además, el personal del aeropuerto no pudo moverlo porque no tenía autorización para mover el equipaje de un vuelo internacional.

Esto pudo ser especialmente problemático para los pasajeros que necesitaban medicamentos almacenados en su equipaje.

Sus llamadas a la línea de soporte de United no fueron respondidas, incluso después de estar en espera durante tres horas, explicó.

Klein no tuvo más remedio que reservar un vuelo a través de El Al, que United tampoco pagará, mientras su equipaje se encuentra en la Terminal C del Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

Al final, esperó varias horas antes de abordar su nuevo vuelo, «sin equipaje y con una profunda tristeza porque los cohetes están cayendo sobre mi casa y la gente se sale con la suya con este tipo de acciones».

En respuesta al Post, United dijo que se ofreció alojamiento en hoteles a los pasajeros y que el retraso se debió a mantenimiento, a pesar de que el sitio web enumera el motivo del retraso como debido a un toque de queda.

Para complicar aún más las cosas, otro vuelo de United de Newark a Tel Aviv programado para el mismo día, UA 90, despegó sin problemas, como señaló FlightAware, a pesar de las afirmaciones de toque de queda con respecto al primer vuelo.

Un pasajero israelí le dijo a N12 que United afirmó «que había un toque de queda en los vuelos a Tel Aviv. Probablemente se dieron cuenta de que es mejor culpar a un toque de queda imaginario para no estar obligados a compensarnos».

De acuerdo con la política de United, no ofrece compensación ni alojamiento por vuelos que se retrasan por razones fuera de su control.