EE.UU.: Arrestan a un hombre por tiroteo en centro judío de San Francisco

AJN/Itongadol.- La policía de San Francisco arrestó a un hombre que creen que es responsable de disparar balas de fogueo durante una sesión de estudio dentro de un centro judío allí.

El Departamento de Policía de San Francisco anunció un arresto por el incidente, que tuvo lugar el miércoles. Dijeron que habían detenido a un hombre en el distrito de Richmond de la ciudad y descubrieron evidencia en una búsqueda que lo vinculaba con el incidente en el Centro Judío Schneerson.

La policía no dio a conocer el nombre del hombre que arrestaron, pero la Oficina del Sheriff de San Francisco muestra que Dmitri Mishin, de 51 años, fue fichado el sábado por la mañana temprano por cargos de perturbar una reunión religiosa y exhibir un arma de fuego de imitación. Permaneció en la cárcel del condado a partir del lunes por la mañana.

Mishin parece haber publicado un video en las redes sociales días antes del tiroteo que muestra algo ardiendo fuera del Centro Schneerson, según un informe de The San Francisco Standard, una organización de noticias local; una cuenta de Twitter que parece haber sido suya también publicó imágenes antisemitas en los días previos al tiroteo.

Las personas del centro judío, que atiende principalmente a inmigrantes de habla rusa, no llamaron a la policía cuando el hombre blandió un arma durante una sesión de estudio. Dijeron que pensaban que el hombre tenía una enfermedad mental.

“Al principio no estábamos seguros. No estaba tan molesto”, dijo a The Standard Mattie Pil, quien dirige el Centro Schneerson con su esposo, el rabino Bentziyon Pil, después de enterarse de la identidad del tirador. “Pero ahora estoy llegando al punto en que estoy un poco perturbada. No es un caso simple como pensaba.»

Mattie Pil también abordó el incidente en un breve video sobre la porción semanal de la Torá que subió a YouTube el viernes.

Pil y su esposo son seguidores del último rabino de Jabad Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, pero no son emisarios oficiales del movimiento Jabad.

De hecho, la pareja recibió una solicitud formal de Jabad para dejar de usar el nombre de Schneerson, que luego usaron para una escuela primaria que operaban. Bentziyon Pil dijo en ese momento que no tenía intención de cumplirla.

El incidente del tiroteo también llamó la atención sobre un centro comunitario judío diferente que atiende a inmigrantes de habla rusa que abrió en San Francisco el año pasado a menos de una milla del Centro Schneerson (el fundador de WhatsApp, Jan Koum, hizo una donación para comprar el edificio de 3,5 millones de dólares).

El rabino Shimon Margolin, fundador del centro, emitió una declaración en video en ruso en Facebook y envió a los espectadores a la página del centro para obtener más información.

“La comunidad judía de habla rusa del Área de la Bahía de SF expresa nuestra simpatía, apoyo y solidaridad con la comunidad del Centro Judío Schneerson”, dijo el centro en un comunicado que describía sus propias prácticas de seguridad, que dijo que habían sido apoyadas por las autoridades federales y la federación judía local.

“Nadie puede ingresar a nuestro centro comunitario a voluntad: las puertas están cerradas con llave en todo momento y alguien tiene que tocar y ser examinado para ingresar a nuestro edificio”, escribió el centro. “Estamos en el proceso de agregar mejoras materiales a nuestro edificio que mejorarán aún más la seguridad”.

En cuanto al Centro Schneerson, su sitio web mostró una pancarta roja brillante durante el fin de semana. Decía en mayúsculas: “Actualización del tiroteo en el Centro Schneerson: Gracias a D’s, todos están bien”.