EE.UU.: Activista pro palestino condenado por ataques a judíos en Nueva York

AJN/Itongadol.- Un activista pro palestino de Staten Island fue sentenciado a 18 meses de prisión por atacar a judíos en protestas sobre Israel

Saadah Masoud, de 29 años, fue sentenciada por el Tribunal del Distrito Federal de Manhattan por un cargo de conspiración para cometer crímenes de odio.

La sentencia es notable porque la mayoría de los cargos de delitos de odio en Nueva York se retiran antes de la condena, según un informe de 2022 de la ciudad. Los datos recientes de la policía de Nueva York mostraron que los incidentes antisemitas han aumentado recientemente en los cinco distritos.

En la primavera de 2021, en medio de un debate público estridente sobre el conflicto entre Israel y Gaza, así como un aumento en los ataques antisemitas, Masoud fue a una manifestación pro Israel en Manhattan. Allí le preguntó a un hombre que llevaba un collar con una estrella de David si era judío y luego lo golpeó en la cara. El hombre caminaba con su esposa, según documentos judiciales.

Dos semanas después, Masoud le gritó insultos antisemitas a Heshy Tischler, un conocido activista ortodoxo en Brooklyn. Después de que comenzara a filmarlo, un allegado a Masoud golpeó a Tischler, que se postulaba para el Ayuntamiento en ese momento.

Y en 2022, Masoud estuvo en una marcha organizada por el grupo pro palestino Durante nuestra vida en Manhattan, donde asaltó a un contramanifestante, Matt Greenman, que tenía una bandera israelí sobre su cuerpo.

Masoud arrojó a Greenman al suelo, lo golpeó repetidamente, arrastró su rostro a lo largo de la acera, luego arrancó la bandera israelí de su cuello, dijeron los fiscales. En esa misma marcha, los manifestantes llamaron a «globalizar la Intifada» y dijeron a The New York Jewish Week que no hablarían con «medios de comunicación sionistas».

Los fiscales solicitaron la sentencia de 18 meses, pero los abogados de Masoud lucharon por seis meses, negando que el acusado fuera antisemita y diciendo que solo atacó a personas que eran partidarias de Israel.