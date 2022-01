Docente mexicana hace analogía antisemita entre una pizza y los judíos en un Zoom

Itongadol.- «¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? Que la pizza no grita cuando la meten al horno», le dijo a sus alumnos Irene García Méndez, docente de la universidad CESSA, en México. Karla, una de las estudiantes, era de origen judío y como repudio a la actitud de la profesora decidió retirarse de la clase. Sin embargo, antes de hacerlo, le comunicó a la maestra su indignación: «Se lo digo como judía, se me hace de demasiado mal gusto su chiste. Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias’’, dijo Karla.

El chiste antisemita de la profesora universitaria García Méndez generó una ola de repudio que obligó a la entidad educativa a publicar un comunicado de disculpas en la redes sociales y despedir a la docente, ya que “no refleja la postura” de la institución.

En el video se observa que desde un inicio los alumnos hacen cara de incomodidad y prefieren guardar silencio, mientras otros se tapan la cara.

La maestra intentó pasar a otro tema y dejar atrás el grosero error que cometió mientras los estudiantes guardaban silencio. Incluso la docente les solicitó a sus alumnos que contacten a Karla para que vuelva a unirse a la clase.