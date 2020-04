Coronavirus: En una mesa de emergencia, Israel se reúne para evaluar el antisemitismo por la pandemia

Itongadol/AJN.- El jefe de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía para Israel, Yigal Palmor, destacó a AJN que se reunieron junto al ministerio de la Diáspora, el ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos en Israel antes de Pesaj (Pascua Judía) para seguir “muy de cerca” el antisemitismo durante la crisis del coronavirus.

Agencia AJN.- El jefe de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía para Israel, Yigal Palmor, mantuvo una entrevista con AJN sobre el antisemitismo en los tiempos del coronavirus y afirmó que se realizó una reunión de emergencia para tratar el tema.

Palmor destacó que sobre la situación está trabajando no sólo la Agencia Judía, sino también “el ministerio de la Diáspora, el ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos en Israel”. Se trata de una mesa que se ha creado hace 15 años, y si bien no se reúne muy a menudo, lo hace en momentos de urgencia como el actual.

-¿Hay preocupación por un posible aumento del antisemitismo?

-El antisemitismo es un tema que seguimos muy de cerca, no sólo nosotros, sino también el ministerio de la Diáspora, el ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos en Israel. Nos hemos reunido, por medio de zoom, la Agencia Judía con el ministerio de la Diáspora, con el ministerio de Asuntos Exteriores, a nivel de directores de asuntos de la diáspora, y con otros organismos de Israel que siguen el tema de las comunidades judías. Entre otros, en la reunión participaron el jefe de la Oficina de Asuntos Judíos Mundiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Akiva Tor; la directora general de la Agencia Judía, Amira Ahronoviz; y la ministra de Asuntos de la Diáspora, Tzipi Hotovely.Esta fue una reunión de urgencia que tuvo lugar antes de Pesaj (Pascua Judía), una reunión extraordinaria del Foro de Emergencia para la diáspora judía. En esta reunión, entre otros asuntos, hemos discutido el tema del antisemitismo, así que esto se sigue de muy cerca.

-¿Están observando antisemitismo relacionado con cuestiones de la pandemia?

-Nos consta que el tema del coronavirus está siendo utilizado por los antisemitas como motivo para alentar el odio hacia los judíos, con todo tipo de teorías conspirativas y acusaciones, desde luego no fundadas, de temas medievales no judíos. Es bueno recordar que las fuentes que difunden este tipo de odio antisemita son las de siempre: el gobierno iraní; un partido islamista en Turquía; el núcleo duro de los activistas del BDS; también los antisemitas notorios de Estados Unidos o de Francia. En Francia, por ejemplo, fue utilizado por un intelectual que ya ha sido condenado por un tribunal varias veces por antisemitismo y negacionismo. En Estados Unidos, un personaje bien conocido en los círculos de los supremacistas blancos y del Ku Klux Klan, David Duke, que también es notorio por su racismo y antisemitismo. Así que es preocupante, pero yo quería mantener nuestra inquietud dentro de proporciones realistas. Se trata de los mismos antisemitas de siempre, que han encontrado en el coronavirus, un tema nuevo para el odio viejo. Es decir, hacen lo de siempre con motivos nuevos. No hemos notado la propagación del antisemitismo fuera de estos círculos.

-¿Esa mesa que se reúne suele hacerlo en momentos de alerta?

-Sí, no muy a menudo, porque no hay tantos casos. Pero es una mesa que se ha creado hace 15 años. Se reúne y ahora es el momento de hacerlo. Lo del antisemitismo viene junto a un creciente sentimiento racista anti-chino y anti-asiático también. Hay que decirlo de forma clara.

-Cuando ocurren estas cosas, y notan que salta el termostato, ¿después se contactan con los gobiernos?

-Sí, cuando salta el termostato, nos ponemos en contacto con los gobiernos. Lo que pasa es que en estos momentos todos los gobiernos están ocupados y preocupados con una sola cosa que tiene la prioridad absoluta, y eso se entiende perfectamente. Nosotros seguimos el tema, pero hay que admitir que en estos momentos no toma forma de peligro concreto para ninguna comunidad y queda restringido a los círculos reconocidos e identificados desde siempre como antisemitas, racistas y odiosos. Así que por el momento lo estamos observando, pero no hace falta una acción. Mantenemos la vigilancia para que el día después no haya una irrupción de violencia concreta. En ese momento tomaremos las medidas correspondientes.