Conmoción en Londres por pintadas antisemitas que vinculan a la comunidad judía con los ataques del 11S

Itongadol.- La sinagoga de South Hampstead, en el oeste de Londres, y empresas de los alrededores de Hampstead amanecieron pintadas con graffiti comúnmente utilizado por los teóricos de la conspiración para sugerir que representantes de la comunidad judía estuvieron detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Los negocios seleccionados incluían al comerciante de vinos Oddbins, la tienda de ropa masculina Ésclot, el antiguo restaurante de estilo israelí Café Hampstead e incluso una cabina telefónica.

Según se informó desde la sinagoga de South Hampstead, al menos doce lugares además de la sinagoga fueron atacados. La policía está investigando y el Consejo de Camden está trabajando para eliminar los graffiti.

«Hacer acusaciones mendaces, deshumanizantes, demonizantes o estereotipadas sobre los judíos como tales o el poder de los judíos como colectivos» es antisemita, según la Definición Internacional de Antisemitismo .

Un portavoz de Campaign Against Antisemitism dijo: “Anoche hubo más de una docena de actos descarados de daño criminal por motivos raciales o religiosos. El autor debe ser identificado y procesado para mostrar claramente que la intimidación de las comunidades judías no será tolerada».

El inspector Kev Hailes, del Servicio de Policía Metropolitana, declaró que «este es claramente un incidente preocupante y estamos tomando en serio. Nos hemos puesto en contacto con nuestros socios para eliminar el graffiti y se están realizando varias consultas para determinar quién es el responsable».

«Los oficiales estarán patrullando en toda el área para brindar tranquilidad a las comunidades locales. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Le pido a cualquiera que haya visto algo sospechoso anoche que nos llame y ayude en la investigación”, añadió.

El concejal Oliver Cooper expresó a través de su cuenta en Twitter: «Asqueado por el graffiti antisemita en las paredes de todo Hampstead y Belsize Park esta mañana. Todas las personas decentes en Gran Bretaña se unen a nuestra comunidad judía, y debemos mover el cielo y la tierra para erradicar este odio racista, que era inimaginable hace solo unos años».