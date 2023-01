Australia. Ministro: A Kanye West se le podría negar la entrada

AJN/Itongadol.- El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, puede no ser apto para una visa australiana debido a su historial de comentarios antisemitas, dijo el miércoles un ministro del gobierno mientras aumenta la presión para negarle la entrada al rapero.

El ministro de Educación, Jason Clare, condenó los comentarios antisemitas «horribles» de Ye sobre Hitler y la Shoa y dijo que a otros que habían hecho declaraciones similares se les había negado la visa.

«Gente así que solicitó visa para ingresar a Australia en el pasado ha sido rechazada», dijo Clare en una entrevista en Canal 9. «Espero que si presenta la solicitud, tenga que pasar por el mismo proceso y responder las mismas preguntas que ellos».

Medios locales informaron que Ye visitaría Australia en los próximos días para conocer a la familia de su supuesta nueva esposa, la diseñadora Bianca Censori, quien creció en Melbourne.

Ye ha sido eliminado por importantes socios corporativos y prohibido en Twitter debido a comentarios antisemitas y arrebatos en las redes sociales contra otras celebridades.

El líder de la oposición, Peter Dutton, ministro de Inmigración de un gobierno anterior, dijo el martes que se inclinaría por prohibir a Ye, pero que era una decisión del gobierno.

“Sus comentarios antisemitas son vergonzosos, su conducta [y] su comportamiento son espantosos”, dijo a la radio 3AW. “No es una persona de buen carácter y el ministro tiene la capacidad de impedir que alguien de mal carácter venga a nuestro país”.

Peter Wertheim, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos, se reunió con funcionarios el martes para abogar por una prohibición de entrada.

«Tuvimos una audiencia comprensiva», dijo Wertheim en Sky News. «Hemos argumentado que este individuo en particular no cumple con la prueba de carácter y que sería de interés nacional no otorgarle una visa, y expusimos nuestras razones con cierto detalle en esa carta».

Varias organizaciones judías instaron al ministro de Inmigración de Australia, Andrew Giles, a negarse a permitir que Ye ingrese al país por sus declaraciones antisemitas.

Según la Comisión Antidifamación, la visita planeada de West a Melbourne podría poner a la comunidad judía local en un “riesgo significativo”.

La organización de derechos civiles con sede en Australia describió al rapero, que fue ampliamente criticado por sus comentarios antisemitas el año pasado, como un “traficante de odio que lanza amenazas contra la comunidad judía”.

El grupo mencionó en particular el tuit de West en el que prometió “estafar a muerte al pueblo judío”.

“Llamar a la violencia y el odio debe tener consecuencias y Australia no debe poner el tapete de bienvenida y proporcionarle una plataforma a un traficante de odio que lanza amenazas contra la comunidad judía y vende mitos de conspiración sobre el poder, la codicia y el control judíos”, afirmó el presidente de Comisión Antidifamación, Dvir Abramóvich.

La Asociación Judía de Australia también emitió un comunicado expresando su preocupación por la visita, citando incidentes antisemitas recientes inspirados por Ye.

“El antisemitismo está en niveles elevados en Australia, parte de una tendencia mundial. Múltiples incidentes antisemitas recientes en Australia se han referido específicamente a Kanye West, incluidos grafitis en Melbourne y folletos en Brisbane”, señaló la organización judía más grande de Australia, y agregó que “teme” que la visita de Ye “probablemente inflame la tensa situación e incluso genere el riesgo de causar violencia”.

Hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra los comentarios antisemitas realizados por West, reafirmando en un tuit que la Shoa, de hecho, ocurrió y que Adolf Hitler fue «una figura demoníaca».

«Solo quiero dejar algunas cosas claras», escribió el presidente estadounidense: la Shoa «ocurrió. Hitler fue una figura demoníaca. En lugar de darle una plataforma, nuestros líderes políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo allí donde se esconda», expresó Biden.