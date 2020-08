Antisemitismo. Por sus publicaciones antisemitas piden la renuncia de Rodney Muhammad

Itongadol.- Jim Kenney, alcalde de Filadelfia, se sumó a los pedidos para que Rodney Muhammad renuncie a su cargo de presidente de la rama de la ciudad de la organización de derechos civiles NAACP (National Association for the Advancement of Colored People – Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) debido a sus publicaciones antisemitas en las redes sociales.

En declaraciones al Philadelphia Tribune, el alcalde dijo: «En mi opinión, es hora de que la Junta siga adelante instalando un nuevo liderazgo en una organización que durante mucho tiempo ha defendido la tolerancia religiosa y racial para todos los habitantes de Filadelfia».

Rodney Muhammad preside la rama de Filadelfia de NAACP desde 2014, y sistemáticamente se na negado a ofrecer una disculpa sincera y transparente por una publicación de Facebook que incorporaba una caricatura al estilo nazi de un hombre judío.

Varios funcionarios electos han pedido a Muhammad que renuncie o que el capítulo de Filadelfia lo derroque, incluido el gobernador Tom Wolf, el fiscal general del estado Josh Shapiro y el senador estatal Anthony Williams, como también la Federación Judía de la Gran Filadelfia y la Liga Anti-Difamación.

El liderazgo nacional de la NAACP se ha abstenido de exigir la renuncia de Muhammad, a pesar de condenar las acciones de Muhammad en las redes sociales en un comunicado.