Antisemitismo/Londres. Sobreviviente del Holocausto y su hijo rabino son atacados en un autobús

Itongadol.- Un sobreviviente del Holocausto de 80 años y a su hijo, un rabino, fueron atacados por una mujer en un autobús, en el centro de Londres.

El incidente fue informado por el Jewish News of London basado en relatos del equipo de protección de la comunidad Shomrim y el grupo de vigilancia Campaign Against Antisemitism.

Según consignó el Congreso Judío de Europa (EJC, por sus siglas en inglés), los testigos indicaron que la mujer les dijo a las víctimas del ataque: “Los odio, judíos. No es tu lugar. Ustedes tomaron nuestro dinero”. Luego la agresora los golpeó cuando el autobús viajaba a primera hora de la tarde a través de una zona residencial hacia el barrio de Stamford Hill, de gran población judía.

El presunto agresor “tiró al suelo el sombrero del rabino durante el asalto”, según relatos que han llegado a la Campaña Contra el Antisemitismo, dijo el grupo en un comunicado. Los pasajeros intervinieron y le pidieron al conductor que llevara al agresor a una estación de policía, pero el conductor se negó.

“Transport for London debe explicar por qué el conductor del autobús no tomó ninguna medida, permitiendo que el abuso continúe a pesar de la violencia y las protestas de otros pasajeros, y el agresor debe ser rápidamente identificado y procesado con todo el rigor de la ley”, dijo el grupo.

El sospechoso no está detenido. El informe de Jewish News no precisó cuándo se bajó del autobús.