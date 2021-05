ANTISEMITISMO: HOMBRE ARRESTADO POR ATACAR A JUDÍOS FUERA DE UN SUPERMERCADO

Itongadol.- La Policía Metropolitana de Londres arrestó a un hombre afuera de un supermercado kosher en el vecindario Golders Green en el norte de Londres el viernes por la mañana, después de que acosó a compradores judíos y atacó a un conductor cuyo automóvil tenía una bandera israelí.

El grupo de vigilancia del antisemitismo Community Security Trust dijo que el sospechoso fue arrestado aproximadamente a las 10 am, hora local.

James Marlow, de The Jewish Weekly en el Reino Unido , informó que «los fanáticos buscaban atacar a los compradores judíos en Golders Green».

Radical Asian looking fanatics looking to attack Jewish shoppers in Golders Green, London will not be tolerated. @CST_UK Community Security Trust and other security officials will continue to maintain order. pic.twitter.com/zAa4wCDybZ

— James Marlow ג’יימס מרלו (@James_J_Marlow) May 21, 2021