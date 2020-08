Antisemitismo/Estados Unidos. Dos ultraortodoxos fueron atropellados en Brooklyn

Itongadol/Agencia AJN.- Dos hombres judíos ultraortodoxos fueron atacados por un vehículo en un atropello seguido de fuga en el barrio de Williamsburg de Brooklyn el domingo, según fuentes de noticias locales. Los dos hombres sufrieron heridas leves. Agentes de seguridad y miembros del Departamento de Policía de Nueva York están buscando el vehículo.

El video de la escena muestra al Chevrolet Camaro negro dirigiéndose hacia los dos hombres ultraortodoxos para atropellarlos y luego huir.

Hatzolah was on scene at 2:40am at Lee Ave & Taylor St after a Black Chevy Camaro hit 2 pedestrians standing on the sidewalk and fled the scene, pedestrians suffered Minor injuries, @WspuShomrim and @NYPD90Pct are searching for the vehicle. pic.twitter.com/pkKmCJkDBU

— WILLIAMSBURG NEWS (@WMSBG) August 30, 2020