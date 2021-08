Antisemitismo/Argentina. Abogado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se disculpa con la comunidad judía

AJN/Itongadol.- Tras haber sido intimado por la DAIA, el abogado del mandatario argentino, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina de Kirchner, Gregorio Dalbón, se disculpó a través de una serie de tuits por haber asegurado que “la colectividad judía coimeó” al fiscal Ramiro González.

«Atento la intimación de Daia pido disculpas por mis dichos, los cuales rectifico. En cuanto al medio AM 530 solicitó (sic) me permitan hacerlo públicamente dando por finalizado mi lamentable exabrupto con la comunidad judía que, reiteró me disculpo, sinceramente», posteó a las 10.45 hs.

Minutos después, a las 11.19, lo reiteró junto con la leyenda «En contestación a vuestra intimación @DAIAArgentina».

Y a las 12.42 hs. agregó: «Estuve conversando con autoridades de la @DAIAArgentina quienes pedagógicamente me explicaron y coincidimos en que hombres y mujeres con alcance en los medios debemos ser responsables de temas tan delicados. Me disculpe como corresponde y lo volveré hacer públicamente».

El rechazo generado por sus expresiones antisemitas no había cesado durante el fin de semana e incluso desde la representación política comunitaria anticiparon el domingo que irían más allá.

«El comunicado» del viernes «fue solamente el repudio exteriorizado a sus declaraciones, pero vamos a seguir adelante, intimándolo a que determine quién de la colectividad judía ha coimeado al fiscal» Ramiro González y «qué fundamentos y pruebas tiene para tomar las acciones necesarias, y si no lo hace, entonces tendremos que accionar contra una falsa denuncia amplia, difusa y errática, con violaciones a la Ley Antidiscriminatoria porque cuando generaliza, está fundándose en el peor prejuicio del antisemitismo puro: si lo hizo una persona o una agrupación, no fue ‘la comunidad'», anticipó su titular, Jorge Knoblovits, a la Agencia AJN.

«Estos excesos de la palabra no deben suceder en la Argentina» y tal «sesgo tiene que ser aclarado no solo en el ámbito político, sino también en la esfera judicial» porque en este país, el odio a los judíos «no debe ser gratis», ratificó.

No obstante, en relación a la sucesión de hechos de ese tenor que se produjo en los últimos tiempos, el presidente de la DAIA diferenció que «una cosa es banalizar» la Shoá y «otra es violar la Ley Antidiscriminatoria vigente en la Argentina; no son castigos iguales: este es judicial y el otro es moral o político».

También eludió cualquier atisbo o sospecha de una nueva confrontación con el Gobierno al aclarar que Dalbón «es un abogado que dijo algo que es absolutamente inapropiado y pasible de las sanciones del Colegio Público», pero «no importa quiénes son sus clientes», por el mandatario argentino, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina de Kirchner, quienes hasta ahora no han repudiado los dichos de su defensor.

De todos modos, el secretario general del Congreso Judío Latinoamericano deslizó que «si no dejan de contratarlo, se identifican con su letrado…».

El viernes, la DAIA rechazó “enérgicamente las graves declaraciones antisemitas” del letrado, que había acusado a la comunidad judía de haber sobornado al fiscal que impulsa la causa por la violación de la cuarentena en la Quinta de Olivos.

Durante una entrevista en AM 530, Dalbón aseveró: “Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero y sabe que yo lo sé”.

“Yo sé que la colectividad judía lo coimeó”, agregó, aunque luego trató de atenuar tardíamente la gravedad de su declaración: “Para que no haya ninguna historia voy a decir ‘podría haberlo coimeado’, ¿quedamos así?”.

Al respecto, la DAIA afirmó en el comunicado: “Generalizar peyorativamente acerca de todo un colectivo atenta contra los principios de la igualdad, la diversidad y la democracia. Este tipo de discursos judeofóbicos menoscaban la convivencia pacífica y se imprimen en prejuicios arraigados culturalmente que la sociedad debe desnaturalizar”.

Finalmente, la entidad reiteró “su llamado a apelar a la responsabilidad comunicacional de quienes intervienen en el debate público con el claro objetivo de desterrar definitivamente todos los tipos de discursos de odio”.