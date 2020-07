AMIA/A 26 años del Atentado. Pomerantz: «Esperamos que este año se acerquen más personas a la conmemoración virtual»

Itongadol/AJN.- A pocos días de cumplirse el 26 aniversario del atentado a la AMIA, uno de los sobrevivientes y actual director ejecutivo de la institución, Daniel Pomerantz, mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre la particularidad que tendrá este año el homenaje a las 85 víctimas fatales. Debido a la pandemia del coronavirus y a las medidas de aislamiento social, el acto central se realizará de manera virtual, pero con un reclamo de justicia “tan real como siempre”.

Pomerantz se refirió a la ausencia de los abrazos y el contacto físico tan necesario para afrontar estos momentos de recuerdo y dolor, pero destacó que esperan que la tecnología acerque a muchas más personas a participar de la conmemoración.

“En los últimos años el paso del tiempo puede significar un manto de olvido. Pero nuestra obligación es que eso no suceda”, subrayó.

A pesar de la modalidad virtual, como todos los años, el acto “mencionará el nombre de cada una de las víctimas, va a haber unas palabras del presidente de la AMIA, van a estar las voces de los familiares de las víctimas y va a tener un tercer orador, que este año es Felipe González, el ex presidente de España”.

-¿Cómo está viviendo usted este nuevo aniversario, en el contexto que está viviendo el mundo?

-Es difícil. Estamos frente a una circunstancia difícil como es el aislamiento y la obligación de estar todo el tiempo en nuestros hogares, respetando por supuesto las normas que hacen al cuidado de la salud. Estos momentos son en los cuales uno se reencuentra con el otro, con compañeros de aquel momento, con amigos, y en estas circunstancias, ese encuentro se da solo de manera virtual, lo cual tiene una cosa desgarradora, la imposibilidad de tener este contacto físico con el otro y poder compartir como cada año.

-¿Cómo se suple la falta de contacto físico?

-Estoy convencido de que una de las consecuencias del aislamiento es la imposibilidad de estar con el otro, con el ser querido, con el compañero de trabajo. Ese ritual del encuentro hace más de 100 días que no existe y eso debe tener algún nivel de aceptación. Lo vemos en nuestros hijos en la cuestión escolar o en la imposibilidad del esparcimiento. Eso opera en todos los órdenes de la vida. El abrazo, la palabra cercana, aunque sea el silencia estando cerca, son cosas que uno necesita en estos momento. Y eso no va a suceder en esta oportunidad. Así que en este nuevo aniversario esa carencia se hace más patente.

-En Argentina y en el exterior se conoce el trabajo que hace la AMIA en este momento tan difícil en cuanto a asistencia social. Pero recordar y honrar no deja de estar en la agenda…

-Lo que ha sucedido es el 18 de julio pasó a ser un momento muy especial, un momento en el cual convergen cuestiones que hacen a la memoria, el recuerdo de los que no están y al reclamo de justicia. No es algo que se agrega a lo que hacemos, sino que forma parte de lo que hacemos desde hace 26 años. Además, en los últimos años el paso del tiempo puede significar un manto de olvido. El paso del tiempo cicatriza, hace que no le prestemos tanta atención como antes. Pero nuestra obligación es que eso no suceda. Y eso es remar contra el sentido natural de las cosas. Por eso año tras año, nos obliga a redoblar la creatividad en términos de interpelar a la sociedad, la comunidad y el mundo entero sobre lo que sucedió.

-¿Qué pasa después de 26 años en las personas que vivieron un hecho así?

-Son circunstancias que cada uno lleva como puede, no como quiere. Después de 26 años, cada persona lo vive de su manera particular.

-¿Las relaciones personales continúan virtualmente? ¿Cómo se relacionan con el acto central, que este año será virtual?

-Hay varias dimensiones al mismo tiempo. Una dimensión es la institucional, que requiere mecanismos de replicación de los vínculos. Y las redes sociales son mecanismos importantes, que transcurren en la distancia y no en lo presencial. Esta cuestión de la presencia/ausencia tiene más que ver con el registro personal, no con el registro institucional. Entonces, las acciones que se realizan institucionalmente tiene un momento culmine, que es el acto central, que habitualmente se hace sobre la calle Pasteur, donde hay miles de personas. En ese momento siempre siento que corre una energía diferente y que tiene, antes y después, momentos de diferentes naturaleza. Pero toda esta reflexión de la ausencia/presencia tiene que ver más con el registro personal.

-¿Cómo se va a desarrollar este acto virtual?

-El acto central virtual tendrá algunas cosas del acto tradicional. Se va a mencionar el nombre de cada una de las víctimas, va a haber unas palabras del presidente de la AMIA, van a estar las voces de los familiares de las víctimas, va a tener un tercer orador, que este año es Felipe González, el ex presidente de España. Y tendrá la posibilidad también de que cada uno de nosotros podamos estar presente en este acto, levantando los rostros de las víctimas que murieron el día del atentado. Es la posibilidad de decir presente ese mismo día. En amiamemoria.org/serparte uno puede levantar el rostro de un familiar o una víctima para decir presente ese día. El acto durará aproximadamente media hora o cuarenta minutos.

-¿La gente se puede acercar al edificio a dejar una ofrenda?

-Están claras las normas en las calles de Buenos Aires, lo que uno puede hacer y no puede hacer. No están permitidos los actos masivos. Pero toda persona que quiera acercarse, si no vulnera ninguna de las normas de seguridad sanitaria, lo puede hacer. Pero no hay nada organizado ni ninguna invitación a que se acerquen al edificio.

-¿Cómo se ingresa al acto?

-Bajo el lema “que la justicia no se lave las manos”, este año el acto es virtual, pero tan real como siempre. Va a ser el viernes 17 de julio a las 9.53, porque el 18 este año es Shabat. Podrá ser seguido a través de YouTube o de Facebook.

-El escenario físico va a faltar este año, ¿cuál es el mensaje en este marco?

-Que estemos todos, que seamos miles de personas las que hagamos nuestro reclamo, como venimos haciendo desde hace 26 años. Con esta modalidad que nos impone la situación sanitaria en el mundo, que estemos todos juntos y seamos muchos más gracias a la tecnología. Los años anteriores había mucha gente que quizás estaba en la calle Pasteur espiritualmente, pero por cuestiones personales, no presencialmente. Este año, estar es más fácil y los esperamos a las 9.53 a todos.