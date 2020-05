Prudencia de la DAIA ante la posible emisión de un billete con la figura de Ramón Carrillo

Itongadol/AJN.- El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se manifestó respecto a la polémica por la posible emisión de un billete de 5.000 pesos, que en el diseño preliminar exhibe la figura del sanitarista Ramón Carrillo, a quien se le atribuyen supuestas ideas de supremacía racial, además de una ferviente admiración por Adolf Hitler. “Estamos haciendo lo que una institución debe hacer, investigar y confirmar”, afirmó a la Agencia AJN, y aseguró que, de concretarse el homenaje, “merecería la condena de la DAIA”.

“Autoridades gubernamentales nos han confirmado que ese billete no se imprimirá”, manifestó Knoblovits, y agregó que “las instituciones no deben actuar por impulsos o para pretender presencia en medios sin antes certificar los trascendidos”. “La seriedad de las posiciones debe estar en sintonía con la veracidad de las informaciones. Si no es así, generamos antisemitismo y hacemos un dispendio de nuestro capital político”, expresó.

Si bien Knoblovits mostró prudencia, debido a que el billete aún no existe, aseguró que no dudaría en pronunciar su repudio en caso de que se confirme la emisión y destacó que ya han comunicado su rechazo a la elección de la figura del ex ministro de Salud para la moneda nacional. “Ramón Carrillo ha sido un sanitarista de prestigio pero, sin perjuicio de ello, si su conducta profesional indiscutible hubiese estado atravesada por la idea supremacista, no hubiese merecido el honor del homenaje en un billete, lo que ya hemos puesto en conocimiento”, sostuvo, y aseguró que “estamos hablando con historiadores para tener las certezas pertinentes”.

De este modo, la DAIA fijó una postura distinta a la polémica generada por el comunicado del Centro Simón Wiesenthal, que enfatizó: “Rechazamos enfáticamente la elección de un personaje así, que mancillará a Argentina con su imagen en su billete de mayor denominación”.