Itongadol.- The Times of Israel: Falleció a los 74 años la ex presidenta del Tribunal Supremo, Miriam Naor

The Jerusalem Post: Coronavirus: Casi un tercio de los testeos dan positivo y el debate sobre el Paso Verde continúa

YNET: Coronavirus: Más del 10% de la población israelí se contagió en enero, según el Ministerio de Salud

Haaretz: Los expertos pronostican que Ómicron aún no ha alcanzado su punto máximo en Israel, ya que los casos graves de coronavirus siguen aumentando

Arutz Sheva: 30% de positividad al registrarse 67.000 nuevos casos de coronavirus en un día

