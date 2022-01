Itongadol.- The Times of Israel: Dos ex primeros ministros se enfrentan en la corte, mientras Netanyahu demanda a Olmert por llamarlos locos

The Jerusalem Post: Bennett: “Israel no está obligado por las conversaciones nucleares de Irán en Viena”

YNET: El Director General del Ministerio de Salud rechaza las críticas generalizadas a la nueva política de pruebas de COVID

Haaretz: COVID en Israel: los casos graves se duplican en una semana

Arutz Sheva: Bennett: Estamos avanzando hacia una ofensiva continua contra Irán

¡Que tenga un buen día con muchas más noticias!