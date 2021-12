Itongadol.- The Times of Israel: En señal de que no se espera una escalada en Gaza después del tiroteo, las FDI permiten que los agricultores trabajen en la frontera

The Jerusalem Post: Irán lanza ‘tres cargamentos de investigación’ al espacio

YNET: Por primera vez en meses, Israel ve casi 4.000 nuevos casos de COVID

Haaretz: Abbas le dijo a Gantz que las cosas están al borde de la explosión, pero que Israel aún puede hablar con él

Arutz Sheva: La vacuna contra la influenza puede ser menos eficaz debido a una nueva cepa

