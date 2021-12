Israel. Se levantará prohibición de viajar a países rojos del COVID-19 para algunos ciudadanos con doble nacionalidad

Itongadol/AJN.- Los ciudadanos con doble nacionalidad que trabajen en el extranjero o tengan parientes de primer o segundo grado fuera del país deberán poder obtener una excepción para viajar aunque el país de destino sea rojo y esté en la lista de exclusión aérea de Israel, tras una votación final realizada el miércoles por la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset.

El comité, dirigido por el MK Gilad Kariv, aprobó la última lista del gobierno de 15 países rojos, pero dijo que lo hacía sólo con la condición de que se hicieran ciertos cambios en la forma de gestionar las excepciones de viaje en 24 horas.

Tras recibir compromisos por escrito del Ministerio de Sanidad y de la Autoridad de Población e Inmigración, la comisión votó afirmativamente.

La decisión permite a miles de israelíes estadounidenses y británicos, por ejemplo, que trabajan en el extranjero pero emigraron al Estado judío, seguir manteniendo a sus familias. Desde que Israel empezó a etiquetar de nuevo a los países en rojo, se dijo a los israelíes que no podían viajar a ellos sin solicitarlo a través de un comité de excepciones especiales. Pero no había ninguna excepción por trabajo y, por tanto, no había forma de que estas personas viajaran.

Además, en la mayoría de los casos, los inmigrantes no podían visitar a sus familiares de primer grado a menos que hubiera una emergencia humanitaria. Ahora, los acontecimientos del ciclo vital -nacimientos, bodas, bar y bat mitzvahs, por ejemplo- se considerarán razones aceptables para salir de Israel hacia un destino rojo. Y también se aplicará a los familiares de segundo grado.

Esta sería la primera vez que los abuelos podrán obtener una excepción para viajar desde Israel a un país rojo para el evento del ciclo vital de un nieto.

En el formulario de excepciones de la Autoridad de Población e Inmigración se prevé añadir una casilla que diga «medio de vida principal en el país rojo» y cambiar la casilla que dice «padres a la boda del hijo» para que sea más amplia e incluya otros acontecimientos del ciclo vital.

«Nuestra expectativa es que los ciudadanos israelíes puedan asistir a un evento para miembros de su familia», dijo Kariv. «En el próximo reglamento se suprimen las palabras «de primer grado».

«A partir de ahora, una vez a la semana, habrá un debate de seguimiento sobre la cuestión de la entrada y la salida y esperamos que la semana que viene recibamos un mensaje de que hemos terminado con la lista roja de países o que recibamos una lista aún más corta», dijo.

A principios de esta semana, el comité del Ministerio de Sanidad encargado de clasificar los estados recomendó reducir la lista de países a los que se prohíbe viajar a los israelíes, pero añadió a México, al tiempo que dejó a Estados Unidos y Canadá en la lista, recomendación que fue aprobada por el gobierno a última hora de la noche del martes.

LA LISTA COMPLETA de estados rojos incluye ahora a Canadá, Etiopía, Francia, Hungría, México, Nigeria, Portugal, Sudáfrica, España, Suiza, Tanzania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

El resto de los 69 países que figuraban en la lista fueron eliminados, entre ellos la mayoría de las naciones africanas e Italia, Irlanda y Alemania, entre otros. Estos países se suman a una lista de países naranjas a los que hay una advertencia de viaje severa pero no una prohibición.

La decisión entra en vigor el 30 de diciembre a medianoche, la noche del miércoles al jueves. Estará en vigor hasta el 5 de enero.

El ex MK Dov Lipman -que dirige la organización sin ánimo de lucro Yad L’Olim, que ha estado luchando para que los familiares de los inmigrantes puedan entrar en Israel y para que los inmigrantes puedan salir del país y ver a sus familias desde que el gobierno cerró el aeropuerto durante casi dos años- ha encabezado los esfuerzos para conseguir estas exenciones.

«Esta ha sido mi batalla durante semanas», dijo Lipman desde la Knesset, «pero gracias a la insistencia de MK Kariv, hemos conseguido que amplíen las normas para salir de Israel».

Como se ha mencionado, los viajeros seguirán teniendo que solicitar la salida de Israel a través del comité de excepciones. También se seguirá exigiendo la cuarentena al regreso.

Además, el comité exigió que la Autoridad de Población e Inmigración abra un «buzón» especial de emergencia para responder en casos urgentes.

Por último, el Ministerio de Sanidad actualizó el miércoles el esquema para entrar en Israel, tanto para turistas como para israelíes. Cualquier persona que entre en Israel procedente de un país rojo deberá pasar hasta 14 días de aislamiento, aislamiento que puede acortarse a siete días con dos pruebas de PCR negativas los días uno y siete.

Si los viajeros firman un contrato en el que se comprometen a estar aislados, podrán hacer la cuarentena en su casa o en el lugar que elijan. En caso contrario, deberán alojarse en un hotel para enfermos de coronavirus gestionado por el Estado.

Los individuos vacunados o en vías de recuperación, según la definición del Ministerio de Sanidad, deberán aislarse durante tres días, siempre que las pruebas de coronavirus sean negativas los días uno y tres. Los individuos no vacunados seguirán requiriendo una cuarentena de 14 días que puede acortarse a siete con las pruebas.