Itongadol.- The Times of Israel: Ex asistente de Netanyahu: el propietario de Bezeq dio una lista de candidatos a ministro de comunicaciones

The Jerusalem Post: Coronavirus en Israel: primeros niños de 5 a 11 años vacunados el lunes

YNET: Miles de israelíes se apresuran a reservar vacunas COVID para sus hijos

Haaretz: Netanyahu estaba ‘preocupado tanto por los medios como por la seguridad’, testifica un ex asistente

Arutz Sheva: Juicio de Netanyahu | Ex asesor: ‘Netanyahu es un fanático del control, obsesionado con los medios’

¡Que tenga un buen día con muchas más noticias!