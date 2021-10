Itongadol.- The Times of Israel: Irán: la visita de Lapid deja una mancha en los gobernantes de Bahréin que no se borrará

The Jerusalem Post: 694 palestinos capturados ilegalmente en Israel cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalem

YNET: La mitad de los maestros israelíes podrían ser enviados a casa bajo la política de refuerzo de COVID

Haaretz: La otra epidemia de Israel: la violencia en la comunidad árabe amenaza a todo el país

Arutz Sheva: ‘Irán está progresando rápidamente, e Israel no tiene una estrategia’

