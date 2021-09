Itongadol.- The Times of Israel: Israel y Estados Unidos discutirán un «plan B» si no se reanudan las conversaciones nucleares con Irán

The Jerusalem Post: Los productos fabricados en los asentamientos israelíes seguirán llevando la etiqueta «Made in Israel» gracias a un proyecto de ley del Partido Republicano de EE.UU.

Ynet: El Director General del Ministerio de Salud pide restricciones porque la morbilidad por COVID no disminuye

Haaretz: El 17% de los israelíes que no están vacunados son una «carga para los hospitales», ya que representan el 60% de las muertes por COVID

Arutz Sheva: Los profesores no vacunados no podrán entrar en las escuelas

