Itongadol.- The Times of Israel: Por la resistencia de Turquía, es posible que la embajada de Kosovo no esté en Jerusalem

The Jerusalem Post: Coronavirus: un alto funcionario de salud advierte que la ‘fiebre electoral’ afectará la apertura del aeropuerto

YNET: Los nuevos casos diarios de coronavirus continúan disminuyendo, la tasa de contagio es del 5,2%

Haaretz: La Corte ordena el reconocimiento de conversiones no ortodoxas

Arutz Sheva: “15 jueces no pueden decidir la cuestión de quién es judío”

