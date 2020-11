The Times of Israel: Haciendo frente al miedo generalizado, los expertos dicen que Israel no está en la cúspide de una tercera ola de COVID.

The Jerusalem Post: El secretario de Estado de Biden, Tony Blinken, se pronuncia sobre los asuntos judíos.

Haaretz: La Autoridad Palestina llega a un entendimiento con el personal de Biden.

YNET: Netanyahu dice que pronto visitará Bahréin.

Arutz Sheva: Dos muertos en accidente aéreo en el sur de Israel.

Israel Hayom: El objetivo principal: un frente único contra Irán.

Maariv: Dos bajas en un accidente de avioneta cerca de la Guardia del Negev

