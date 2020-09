TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

The Times of Israel: Después de 58 días preparándose para el ataque de Hezbollah, las IDF no muestran signos de calmarse.

The Jerusalem Post: El último pico de coronavirus en Israel: 5.523 pacientes en un solo día.

Arutz Sheva: Yair Lapid: ‘Este encierro es un error y un desastre’.

Haaretz: ¿Israel acaba de firmar un acuerdo de paz con las personas adecuadas?

YNET: Israel acelera el cierre del sistema educativo a medida que aumenta el virus.

Maariv: Más de 9,2 millones de israelíes: todos los datos sobre la población de Israel antes de Rosh Hashaná.

Israel Hayom: 27 años después del farol de Oslo, Israel finalmente recibe un Nuevo Oriente Medio.

