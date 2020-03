Itongadol.- The Times of Israel: Las medidas para limitar el movimiento entran en vigor, ya que el número de enfermos aumenta a 705.

The Jerusalem Post: Coronavirus: los israelíes infectados llegan a 705 cuando se despliegan las órdenes de emergencia.

YNET: El recuento de coronavirus en Israel aumenta a 705, según el Ministerio de Salud.

Haaretz: Los ministros del Likud solicitaron el cierre del Parlamento israelí bajo las nuevas regulaciones de coronavirus.

Arutz Sheva: Gobierno aprueba medidas de emergencia.

Maariv: Corona extendida: el número de pacientes aumentó a 705, de los cuales 10 estaban en estado grave.

