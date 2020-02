The Jerusalem Post: Conoce al panel de tres jueces que decidirá el destino de Netanyahu.

The Times of Israel: Sanders detiene a Buttigieg para asegurar New Hampshire en una apretada carrera primaria.

Haaretz: Proyecto de centro de negocios árabe en Jerusalén Este detenido por objeciones de vecinos judíos.

Ynet: Ex primer ministro qatarí: Israel y los estados del Golfo deben firmar un pacto de no agresión.

Arutz Sheva: Ayelet Shaked descarta unirse al gobierno Azul y Blanco.

Maariv: Composición de los jueces para juzgar los archivos de Netanyahu: Rebecca Friedman Feldman, Oded Shaham y Moshe Bar-Am.

