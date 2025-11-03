Inicio Tapa del Día Titulares del día en Israel

Por M S
Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

YNET: La estrategia de Hamás de demorar la devolución de rehenes alimenta la frustración en Israel: “Sabíamos que esto pasaría”

The Jerusalem Post: El Ejército israelí no bloqueará un acuerdo que permita a terroristas de Hamás deponer las armas y regresar a Rafah.

The Times of Israel: La exjefa del cuerpo legal de las IDF y un exfiscal militar comparecen ante la justicia por la filtración de un video que muestra abusos contra un detenido.

Haaretz: La Knesset avanza con un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para los terroristas que asesinen a israelíes.

