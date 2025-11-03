Inicio ISRAEL La exprocuradora general militar de las IDF estará detenida hasta el miércoles

Itongadol.- La exjefa del cuerpo legal de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), Yifat Tomer-Yerushalmi, permanecerá detenida hasta el mediodía del miércoles, según dictaminó este lunes el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv.

Tomer-Yerushalmi, quien se desempeñó como abogada general militar con rango de general de división, fue arrestada anoche junto con el exfiscal militar jefe, el coronel Matan Solomosh, bajo sospecha de haber intentado obstruir una investigación sobre la filtración de imágenes que supuestamente muestran abusos contra un prisionero palestino en el centro de detención de Sde Teimán el año pasado.

El tribunal está deliberando ahora si extender o no la prisión preventiva de Solomosh.

Tras la detención, la Policía declaró que ambos son sospechosos de ‘‘filtraciones y otros delitos graves’’ y el encubrimiento posterior, con informes falsos entregados a las autoridades sobre una investigación interna.

El sábado, Tomer-Yerushalmi desapareció durante varias horas tras dejar una nota preocupante para su familia, lo que generó temor por su bienestar y un amplio operativo de búsqueda, antes de ser encontrada sana y salva.

El medio de comunicación hebreo Canal informó que la Policía sospecha que la abogada no tenía intención de suicidarse, sino que todo fue un montaje para deshacerse de su celular, que puede contener información incriminatoria.

Tomer-Yerushalmi se habría llevado dos teléfonos, uno que permitía localizarla y otro que arrojó al mar cerca de Tel Aviv, según el informe.

La carta también habría sido un montaje y el Canal 12 la describió como “ambigua y extraña, llena de pistas, de lo que no se caracterizan las notas de suicidio”.

