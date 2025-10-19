Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Agentes terroristas atacan a las tropas israelíes en Rafah, las Fuerzas de Defensa de Israel responden con ataques aéreos, lo que pone en peligro el alto el fuego.

The Jerusalem Post: ¿Quién era Sonthaya Oakkharasr, el ciudadano tailandés secuestrado en el kibutz Be’eri? – Explicación.

YNET: Estallan enfrentamientos en Gaza cuando terroristas atacan un vehículo de las Fuerzas de Defensa de Israel durante el alto el fuego; las autoridades realizan una evaluación.

Maariv: Gaza está en llamas: Hamás violó el acuerdo y disparó NT: aviones de guerra aplastados en Rafah.

Israel Hayom: Ataques aéreos israelíes en Rafah tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás

