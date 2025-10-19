Hamas viola el alto el fuego: tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel atacadas por terroristas en Rafah

Itongadol.- Reportes desde la Franja de Gaza informan que terroristas de Hamás dispararon armas antitanque contra fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Rafah, desatando intensos intercambios de fuego en la zona. Al mismo tiempo, se registran ataques aéreos de la Fuerza Aérea israelí en el norte y sur del enclave, mientras el ejército aún no emite un comunicado oficial sobre el incidente.

Según el periodista militar Or Heller, de Canal 13, se trata de “un incidente grave en Rafah, en un punto donde las FDI están desplegadas bajo el acuerdo de alto el fuego”. Heller detalló que Hamás habría detonado un explosivo contra un vehículo de ingeniería del ejército, “posiblemente un artefacto explosivo improvisado o una carga antitanque”. Como respuesta, las FDI estarían realizando ataques en Rafah y utilizando fuego de mortero para extraer a la unidad atacada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar posiciones terroristas en Rafah, después de que Hamás abriera fuego contra tropas de las FDI, violando el acuerdo de alto el fuego



El primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el gabinete de seguridad realizaron una evaluación de situación telefónica para definir la respuesta de Israel a la violación del cese de hostilidades. Poco después, Netanyahu y Katz convocaron una reunión de emergencia ante los acontecimientos en Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, reclamó el fin inmediato del alto el fuego: “Llamo al primer ministro a ordenar a las FDI que reanuden las operaciones de combate en la Franja de Gaza con toda su fuerza. Las falsas ilusiones de que Hamás cambiará su comportamiento o respetará el acuerdo son un peligro previsible para nuestra seguridad. Esta organización terrorista nazi debe ser destruida completamente, cuanto antes, mejor”.

Ataques en Rafah

Se trata de la segunda violación grave del alto el fuego por parte de Hamás en los últimos días. El viernes, un grupo armado intentó atacar a tropas israelíes en Khan Yunis y Rafah, emergiendo de un túnel para abrir fuego contra los soldados. Algunos de los atacantes fueron eliminados.

En esa ocasión, las FDI informaron: “Varios terroristas fueron identificados saliendo de un túnel en el área de Khan Yunis y acercándose a las tropas, representando una amenaza inminente. Los terroristas fueron atacados de acuerdo con el marco del acuerdo”. Más temprano ese mismo día, el ejército también había detectado a varios hombres armados saliendo de un túnel en Rafah y abriendo fuego, sin causar heridos entre las fuerzas israelíes.