The Times of Israel: Los cuerpos de los rehenes devueltos por Hamás han sido identificados como Guy Illouz, Bipin Joshi y otras dos personas.

The Jerusalem Post: Israel recibe los restos mortales de Guy Illouz y Bipin Joshi, mientras Hamás se enfrenta a los «colaboradores» en Gaza.

YNET: Presidente sirio: el ataque israelí cerca del palacio fue «un acto de guerra»

Israel Hayom: Who will disarm Hamas?

