Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:
The Times of Israel: Los cuerpos de los rehenes devueltos por Hamás han sido identificados como Guy Illouz, Bipin Joshi y otras dos personas.
The Jerusalem Post: Israel recibe los restos mortales de Guy Illouz y Bipin Joshi, mientras Hamás se enfrenta a los «colaboradores» en Gaza.
YNET: Presidente sirio: el ataque israelí cerca del palacio fue «un acto de guerra»
Israel Hayom: Who will disarm Hamas?
