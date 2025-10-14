Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Los cuerpos de los rehenes devueltos por Hamás han sido identificados como Guy Illouz, Bipin Joshi y otras dos personas.

The Jerusalem Post: Israel recibe los restos mortales de Guy Illouz y Bipin Joshi, mientras Hamás se enfrenta a los «colaboradores» en Gaza.

YNET: Presidente sirio: el ataque israelí cerca del palacio fue «un acto de guerra»

Israel Hayom: Who will disarm Hamas?

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

