Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman la identidad de los cuerpos devueltos por Hamás: Guy Illouz, Bipin Joshi y otros dos rehenes

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los cuatro cuerpos devueltos por Hamás fueron identificados por expertos forenses y que las familias de las víctimas ya fueron notificadas.

Según el comunicado militar, los cuerpos corresponden a Guy Illouz, de 26 años; Bipin Joshi, ciudadano de Nepal de 23 años; y otros dos rehenes cuyos nombres serán difundidos próximamente.

Hamás había asegurado que también entregó los cuerpos de Yossi Sharabi y del oficial Daniel Perez, aunque el ejército israelí no lo confirmó oficialmente.

Las fuerzas de seguridad israelíes rinden homenaje mientras el convoy que transporta los cuerpos de los cuatro rehenes llega al Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv.

De acuerdo con la información de inteligencia, Illouz fue herido y secuestrado con vida por terroristas de Hamás en la zona de Tel Gama, cerca de la frontera con Gaza, después de escapar del festival Nova el 7 de octubre de 2023. Murió en cautiverio a causa de las heridas sufridas, sin recibir atención médica.

Joshi, un estudiante agrícola nepalí que trabajaba en un programa de intercambio en Israel, fue secuestrado desde un refugio en el kibutz Alumim. Según la evaluación de las Fuerzas de Defensa de Israel, fue asesinado durante los primeros meses de la guerra.

Las conclusiones finales sobre las causas de muerte serán determinadas por el Instituto Forense Abu Kabir, que continúa los exámenes de los cuerpos.

El ejército reiteró que Hamás está obligado a cumplir el acuerdo y realizar los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos de los rehenes fallecidos, luego de que el grupo solo entregara cuatro de los 28 confirmados como muertos en Gaza.