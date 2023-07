Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El Tribunal Superior escuchará las peticiones contra la ley de razonabilidad, no emite una orden judicial.

The Jerusalem Post: ¿Cómo será un Israel y Judea divididos?

YNET: El dilema de Biden: evitar la pelea pública con Netanyahu.

Maariv: Nuevas encuestas revelan: ¿cuántos están considerando salir del país y quién lidera el cuadro de mandatos?

Israel Hayom: Los enemigos se reúnen sobre la crisis de reforma, deciden en contra de la ‘interferencia directa’.

