Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Estados Unidos e Irán dijeron que se acercan a un «alto el fuego político» informal y limitado, no a un acuerdo nuclear completo.

The Jerusalem Post: Encuesta: La mayoría de los palestinos apoyan la ‘lucha armada’ contra Israel.

YNET: Estados Unidos se acerca a un acuerdo no oficial con Irán, informe.

Maariv: MK en la coalición tras el fracaso en la votación: «Cometimos un error durante el proceso, todos admiten hasta Levin».

