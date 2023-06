Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Funcionario polaco dice que no se compare el sufrimiento de polacos y judíos en la Segunda Guerra Mundial: «Todos fueron víctimas».

The Jerusalem Post: Las FDI se enfrentan con ciudadanos libaneses a lo largo de la frontera con el Líbano.

YNET: La fuerza de comando de Hezbollah envalentona a Nasrallah para enfrentarse a Israel.

Maariv: ¿Qué debe hacer un empleado que ve como su salario no alcanza para una vida digna? | fortaleza.

