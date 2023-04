Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El Tribunal Superior pone fin al monopolio del Rabinato sobre la conversión de niños no judíos adoptados en Israel.

The Jerusalem Post: McCarthy al aterrizar en Israel: los lazos con EE. UU. solo se fortalecerán.

YNET: McCarthy llega con una delegación bipartidista, en medio de una disputa de revisión judicial

Maariv: “Tienes un poder tremendo en tus manos”: así influirán los consumidores israelíes en las subidas de precios.

Israel Hayom: Esfuerzos adicionales tomados hacia la normalización israelí-saudí

