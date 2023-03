Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El Likud y la extrema derecha desprecian las críticas a Biden; un diputado dice que Israel puede defenderse solo.

The Jerusalem Post: Biden: Israel no puede continuar así, Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca

YNET: Los ministros critican a Biden por «inmiscuirse» en los asuntos internos de Israel por los comentarios sobre la reforma judicial.

Maariv: La oposición: «La ley del regalo puede corromper a todo el sector público»

Israel Hayom: Biden dice que no invitará a Netanyahu ‘a corto plazo’; PM responde

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!