Biden: Israel no puede continuar así, Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca a «corto plazo», declaró el martes a la prensa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien instó a Israel a abandonar su plan de reforma judicial.

«Espero que [Netanyhau] lo abandone», dijo Biden al formular sus objeciones más claras hasta la fecha sobre el proceso de reforma judicial de Israel.

«Como muchos firmes partidarios de Israel, estoy muy preocupado. Me preocupa que lo tengan claro. No pueden seguir por este camino. En cierto modo lo he dejado claro», dijo Biden.

«Esperemos que el primer ministro actúe de manera que intente llegar a algún compromiso genuino, pero eso está por ver».

Cuando se le preguntó si invitaría a Netanyahu a la Casa Blanca, Biden respondió rápidamente: «no, no a corto plazo».

En una disputa muy pública que tuvo lugar a continuación, Netanyahu respondió: «Conozco al presidente Biden desde hace más de 40 años y aprecio su prolongado compromiso con Israel.

«La alianza entre Israel y Estados Unidos es inquebrantable y siempre supera las diferencias ocasionales entre nosotros», dijo Netanyahu.

Defendió su programa de reforma judicial, que los críticos advierten que está debilitando la democracia israelí.

«Mi administración está comprometida con el fortalecimiento de la democracia mediante el restablecimiento del equilibrio adecuado entre los tres poderes del Estado, que nos esforzamos por lograr mediante un amplio consenso», dijo Netanyahu.

Por ello, no hay lugar para que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de Israel, explicó Netanyahu.

«Israel es un país soberano que toma sus decisiones por la voluntad de su pueblo y no en función de presiones del exterior, incluso de los mejores amigos», añadió.

Biden rechazó las acusaciones de Netanyahu y declaró: «No estamos interfiriendo. Conocen mi posición. Conocen la posición de Estados Unidos. Conocen la posición judía estadounidense».

La ministra de Cultura y Deportes, Miki Zohar (Likud), tuiteó: «Me rompe el corazón ver cuánto daño se ha hecho a Israel con todas las noticias falsas que se han difundido en relación con nuestra justificada reforma legal.»

Cuando Netanyahu volvió al cargo tras un paréntesis de 18 meses, se esperaba que uno de sus primeros viajes al extranjero fuera para reunirse con Biden.

El embajador de EE.UU. en Israel, Tom Nides, ha hablado a menudo de que se preveía un viaje en un futuro próximo, pero nunca fijó una fecha. En Washington se hicieron eco de declaraciones similares.

En 2009, cuando Netanyahu accedió al cargo el 31 de marzo, viajó a Estados Unidos para reunirse con el ex presidente estadounidense Barack Obama en mayo, menos de dos meses después.

Pero cuando fue reelegido en 2013 y formó un nuevo gobierno, pasó casi un año antes de que visitara a Obama en la Casa Blanca.

Aun así, la ausencia de invitación ha acaparado la atención mediática en Israel como síntoma de las tensiones con Washington por la reforma judicial de Netanyahu y las acciones y declaraciones de su gobierno en relación con Cisjordania y los palestinos.

Estados Unidos, incluidos el Secretario de Estado Antony Blinken y Biden, también han instado a Netanyahu a adoptar un enfoque de consenso en su plan de reforma judicial.

En una entrevista concedida el martes al Canal 12, Nides restó importancia a la ausencia de una invitación de Washington.

«Apostaría a que el primer ministro ha estado en Washington más veces que cualquier otro líder extranjero juntos», dijo Nides, señalando que a Netanyahu no le han faltado en el pasado invitaciones de la Casa Blanca.

«Probablemente conoce la Casa Blanca mejor que yo. No le faltan invitaciones a la Casa Blanca. Joe Biden y él se conocen desde hace casi 40 años», dijo Nides, y añadió: «No tengo ninguna duda de que pasarán tiempo juntos».

Nides hizo hincapié en que en algún momento se cursaría una invitación, pero que no se había fijado ninguna fecha para dicha visita.

Dijo que acogía con satisfacción la decisión de Netanyahu de suspender la aprobación de un proyecto de ley de reforma crítica para permitir un mes de conversaciones de consenso.

«Queremos ver que el país se une con un compromiso para frenar las cosas», dijo Nides. «Eso es lo que creo que va a hacer el Primer Ministro», añadió.

«Tomo al primer ministro por su palabra», dijo Nides añadiendo que creía que Netanyahu «quiere crear una oportunidad para unir al país y damos la bienvenida a eso».

La relación entre Estados Unidos e Israel es muy estrecha, dijo Nides, explicando que en su embajada «pasamos una enorme cantidad de tiempo cada día hablando con la Oficina del Primer Ministro y ellos hablan con nuestra oficina». Es parecido a una conexión familiar, añadió.

Nides rechazó una acusación del hijo de Netanyahu, Yair, de que el Departamento de Estado de EE.UU. estaba financiando las protestas contra la reforma judicial.

Calificó la afirmación de «absurda» y «ridícula», y añadió que no era cierta.

Cuando se le preguntó por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, Nides dijo: «El ministro de Defensa me cae muy bien. Es un tipo inteligente y astuto. Es un gran ministro de Defensa».

Nides habló en un momento en que Netanyahu está sopesando si hacer realidad su declaración de que planeaba despedir a Gallant por manifestarse en contra del proceso de reforma judicial.