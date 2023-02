TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Ben Gvir critica a la policía por no usar la fuerza contra los manifestantes; los mejores policías respaldan a los oficiales.

The Jerusalem Post: Horror y belleza en la zona cero del terremoto de Turquía.

YNET: En gran avance, la empresa emergente israelí dice que puede detectar el cáncer mediante una prueba de aliento.

Maariv: ¿De camino a las fortalezas? El Alto Tribunal ordenó a Netanyahu y a su gobierno responder a la petición del Movimiento por la Calidad de Gobierno.

Israel Hayom: Egipto media para evitar la escalada israelí-palestina durante el Ramadán.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!