Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Levin dijo que no se inmutó por las protestas contra la reforma judicial, no está dispuesto a comprometerse.

The Jerusalem Post: Netanyahu: la construcción ilegal no está permitida, ni de palestinos ni de colonos.

YNET: Los legisladores israelíes exigen la limpieza del campamento beduino de Cisjordania.

Maariv: Tensa conversación entre Galant y Laban Gvir: «Está prohibido comportarse como si no existiera Irán»

Israel Hayom: Informe: el ministro realiza una visita secreta a los Emiratos Árabes Unidos antes del posible viaje de Netanyahu.

