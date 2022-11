Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Netanyahu puede no tener más remedio que darle a Ben Gvir el Ministerio de Seguridad Pública.

The Jerusalem Post: El estado acusa a 4 conectados con Ahuvia Sandak por poner en peligro a los palestinos.

Arutz Sheva: Netanyahu presiona por conversaciones de coalición en dos etapas, pero los parlamentarios de derecha se niegan.

Haaretz: La conmemoración del asesinato de Rabin expone una herida que aún supura.

YNET: Los colonos israelíes tienen grandes esperanzas tras la victoria electoral de Netanyahu.

Maariv: En el trasfondo de los resultados electorales: «Herzog entregó un mensaje tranquilizador a los líderes árabes»

Israel Hayom: De Irán a las divisiones internas: los desafíos de Netanyahu en su sexto mandato.

