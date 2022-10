tongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Mientras Occidente trabaja en las necesidades de defensa antimisiles de Ucrania, Israel no muestra signos de colaborar.

The Jerusalem Post: ‘Poderosas explosiones’ detrás de las fugas de Nord Stream, dice la policía danesa.

Arutz Sheva: Nuevos detalles sobre la supuesta operación del Mossad en Malasia.

Haaretz: A dos semanas de las elecciones, los partidos israelíes planean animar la adormecida campaña.

YNET: Los palestinos elogian la anulación por parte de Australia del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

Maariv: «Me ofendí, están tratando de causar un conflicto entre nosotros»: Ben Gabir reacciona a la negativa de Netanyahu a estar con él en el escenario

Israel Hayom: Lapid critica la decisión australiana de revertir el reconocimiento de capital.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!