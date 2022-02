Parashat Tetzaveh: La ventaja de la sabiduría del corazón

Itongadol.- Parashat Tetzaveh completa las instrucciones para construir y crear el Mishkan (Tabernáculo), sus utensilios y la ropa para los kohanim (sacerdotes) que sirven en el Mishkan. Dios le ordena a Moisés que llame a artesanos talentosos para crear esta hermosa ropa:

Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honor y gloria. Y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para santificarlo, [para] que Me sirva [como un kohen]… Ellos tomarán el oro, el la lana azul, púrpura y carmesí, y el lino…” (Éxodo 28: 2-5).

Para hacer las vestiduras sagradas para los kohanim , se le pide a Moisés que reclute artesanos de corazón sabio: personas sabias, talentosas y creativas. Estas personas estaban entre las mejores de la nación judía. Además, a estas personas sabias de corazón se les ordenó recolectar donaciones del público para las vestiduras sagradas, que incluían materiales preciosos, como oro y materiales teñidos en los preciosos colores azul, púrpura y carmesí.

Una pregunta surge de estos versos: Está claro por qué se necesitaban personas inteligentes y talentosas para construir el Mishkán y crear la ropa hermosa, pero ¿por qué se les dio a esas personas de corazón sabio el trabajo de recolectar donaciones? Este es, después de todo, un trabajo simple que cualquiera podría hacer.

Es importante señalar que este trabajo no se lo podía dar a cualquiera, ya que se requería mucha lealtad para garantizar que la persona que recolecta no decida quedarse con nada del oro o los materiales preciosos teñidos. Pero si es así, Moisés podría haber designado a personas conocidas por su honestidad e integridad. ¿Por qué necesitaría al más grande de los artesanos y sabios para recolectar donaciones?

PARA RESPONDER esta pregunta, debemos mirar a los sabios del Talmud. “Un hombre comete una transgresión solo si un espíritu de insensatez [shetut] entra en él” (Talmud Sota 3:1).

Esta declaración se basa en la suposición de que una persona es fundamentalmente buena y que nuestros instintos básicos y saludables son hacer el bien. Entonces, ¿por qué una persona transgrede tan a menudo? Por el espíritu de locura y estupidez que se apodera momentáneamente. Si las personas no permitieran que ese espíritu de estupidez se apoderara de ellas, si las personas fueran capaces de asegurarse de que todas sus acciones estuvieran guiadas por la sabiduría y un entendimiento profundo que penetrara sus sentimientos y motivaciones ocultos, entonces no transgredirían.

Por esta razón, no fue suficiente tomar para esta misión a personas honestas y leales, que no fueran sospechosas de tomar algo que no era suyo, ya que incluso las personas más honestas pueden cometer errores en áreas que no son blancas o negras. , en un espacio donde hay duda. Entonces es cuando la gente puede encontrarse repentinamente guiada por sus sentimientos, por una voz interior que podría decir: Estoy trabajando muy duro para recolectar estas donaciones, ¿no merezco una pequeña porción de ellas?

Para un trabajo tan importante con una tentación tan grande, donde la línea entre la integridad y el robo puede desdibujarse, la lealtad no es suficiente. Para esto, se necesitan personas con sabiduría de corazón, personas cuyas acciones estén dirigidas por su intelecto que también examina sus motivos más profundos. Cuando estas personas lleguen al punto de elegir el camino correcto, serán ayudados por su sabiduría para tomar la decisión correcta y no se dejarán llevar por el espíritu de la locura, esos sentimientos subjetivos y efímeros.

Este tipo de sabiduría del corazón, junto con el fomento de los rasgos básicos de integridad y lealtad, puede protegernos de pequeñas transgresiones y garantizar que tomaremos las decisiones correctas en cada situación.