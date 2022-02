Parasha Terumah

Itongadol.- La parasha de esta semana trata completamente con su título: Terumah , o contribución. Parashat Terumah se centra por completo en el proceso detallado y organizado de la construcción del Mishkan, el Tabernáculo, el templo temporal que funcionó durante siglos hasta el establecimiento del Templo en el Monte del Templo de Jerusalem.

Uno de los conceptos básicos que acompañó la construcción del Mishkán fue la amplia participación pública de toda la nación en su construcción. El Mishkán, que en realidad fue el primer templo de la Nación de Israel, no fue construido con la donación de una sola persona rica, y ni siquiera con las donaciones de un grupo de donantes ricos y generosos. Fue construido, intencionalmente, a partir de pequeñas donaciones que se recolectaron de cada individuo por separado en Am Yisrael.

¿Cuál es el propósito de un método tan complicado de recolectar donaciones? ¿Por qué no recurrir a una de las personas más ricas con los medios para construir el Mishkan de arriba a abajo? Lo que vemos aquí es la voluntad Divina de que cada miembro de la nación se convierta en un socio pleno en el gran proyecto espiritual de construir el Mishkán.

El mayor peligro para los lugares sagrados en todas partes es que se conviertan en propiedad de una sola persona o de un pequeño grupo dentro de la nación. Este tipo de situación puede convertir al Mishkán en un lugar desconectado de amplios segmentos de la nación; una situación que la Torá deseaba prevenir a toda costa.

Pero más allá de esto, hay un propósito adicional en este método de construcción del Mishkán. El propósito se enfatiza en los siguientes versículos:

“…de toda persona cuyo corazón lo inspire a la generosidad, tomarás Mi ofrenda” (Éxodo 25:2).

“…toda persona generosa de corazón la traerá, [a saber] la ofrenda del Señor…” (Éxodo 35:5).

“Todo hombre y mujer cuyo corazón los inspiró a la generosidad de traer…” (Éxodo 35:29).

¿Cuál es el estribillo constantemente repetido en la descripción de la contribución a la construcción del Mishkán? Es esa misma cualidad de “corazón generoso” requerida para que alguien dé su riqueza a cualquier meta elevada.

En una traducción antigua de la Torá, llamada “Targum Yonatan”, aparece una adición interesante para este versículo: “De toda persona cuyo corazón lo inspire a la generosidad, no a través de la violencia”. Es decir, esa misma contribución que cada judío trajo al Mishkán debía provenir de la generosidad de su corazón, y como resultado de la buena voluntad, y no a través de la coerción.

Aquí volvemos a la meta adicional lograda al involucrar a toda la nación en la construcción del Mishkán. La aportación, más allá de ser una acción buena y beneficiosa, es también educativa. Cuando una persona da de sí misma, y ​​lo hace sin coerción externa sino por su propia buena voluntad, se vuelve “generoso de corazón”. Una persona que logra poner su mano en su propio bolsillo y luego la extiende en amor a otra persona o meta digna es una persona cuyo corazón se ha vuelto sensible, amoroso y compasivo.

La construcción del Mishkán estaba destinada a realizarse con la cooperación de toda la nación porque más allá del Mishkán mismo, también hay un objetivo educativo. La voluntad de Dios fue que toda la nación participe en la contribución para que toda la nación se convierta en una nación que actúe como ejemplo y símbolo para toda la humanidad en su trato hacia el otro, en compartir las dificultades de otra persona, en la compasión y en las relaciones interpersonales que son “una luz para las naciones” – una antorcha moral que ilumina al mundo entero.

Por lo tanto, nuestra parashá comienza con “Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos”. Nuestros sabios dijeron: No dice “en medio” como debería haberlo dicho cuando se habla de un solo Mishkán. Sino más bien, “en medio de ellos”, en todos y cada uno. Es decir, el propósito del Mishkán era que la Presencia Divina residiera en todos y cada uno de nosotros y educarnos, no como un elemento de conmemoración.