Terroristas palestinos intentaron a matar a un ex ministro de la AP afiliado a Hamás

Foto: El ex viceprimer ministro palestino Nasser al-Din al-Shaer, afiliado a Hamás (Crédito de la foto: Issam Rimawi/Flash90)

Itongadol.- El ex viceprimer ministro y ministro de Educación palestino, Nasser al-Din al-Shaer, recibió un disparo el viernes por parte de terroristas palestinos. Al-Shaer es uno de los principales representantes de Hamás en Cisjordania.

Al-Shaer, profesor de la Universidad An-Najah de Nablus, fue fotografiado herido pero consciente mientras era trasladado a un hospital local para recibir tratamiento.

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, dio instrucciones a las fuerzas de seguridad de la AP para que iniciaran una investigación.

El incidente se produjo en Nablus, Cisjordania.

Nasser al-Din- al-Shaer, who served as deputy prime minister and is affiliated with Hamas, has been shot and injured by Palestinian gunmen near Nablus. He works as a lecturer at An-Najah University. pic.twitter.com/fkySfZFRZk

— Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) July 22, 2022